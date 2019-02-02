شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أيرلندا الشمالية تطمئن السكان عقب حادث إطلاق نار والان مع التفاصيل

قالت شرطة أيرلندا الشمالية إن شخصين تعرضا لإطلاق النار في موقعين بمنطقة باليماجروارتي في لندنديري، وفقا للعين الإخبارية. وقالت الشرطة في تغريدة "يجب ألا يقلق السكان الأبرياء من مجرمين يطلقون النار على أشخاص خارج منازلهم". واعتقل 4 أشخاص يوم 20 يناير/كانون الثاني بعد هجوم بسيارة ملغومة في لندنديري. ولم يسفر الهجوم عن أي إصابات لكنه سلط الضوء على التهديد الذي ما زالت تشكله الجماعات المسلحة المعارضة لاتفاق سلام أبرم عام 1998، وأنهى إلى حد كبير أعمال عنف استمرت 3 عقود في الإقليم الذي تديره بريطانيا.

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