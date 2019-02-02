شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء نظام التأشيرة بين الإمارات وروسيا يدخل حيز التنفيذ والان مع التفاصيل

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الاتفاق بين روسيا والإمارات بشأن الإلغاء المتبادل للتأشيرات لمدة 90 يومًا، سيدخل حيز التنفيذ في 17 فبراير الجاري.

وأوضح بيان الوزارة، الذي نشرته وكالة سبوتنيك الروسية: ” إن مواطني روسيا الاتحادية ومواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يمتلكون جوازات سفر صالحة، وليس لديهم نية للعمل أو الدراسة أو الإقامة في أقاليم إحدى الدولتين يعفون من نظام التأشيرة، ويكون لهم الحق في الدخول أو الإقامة أو العبور عبر أراضي الدولة الأخرى دون تأشيرة لمدة 90 يومًا، و180 يومًا خلال كامل الفترة “.

يُذكر أن المواطنين الروس يحصلون على تأشيرة دولة الإمارات العربية المتحدة عند الوصول إلى البلاد، في حين يجب على مواطني الإمارات التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مسبقة.