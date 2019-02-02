شكرا لقرائتكم خبر عن أم تخنق رضيعها بشعرها بعد أن نامت بجواره والان مع التفاصيل

تعرضت أم بريطانية لموقف مرعب بعدما كادت أن تخنق رضيعها النائم بجانبها بنفسها دون أن تقصد بسبب خصلات شعرها ، مطالبة الأمهات بضرورة نوم أطفالهن في أسرة خاصة بهم لحمايتهم من نفس الموقف .

ووفقاً لصحيفة “ذي ميرور” البريطانية ، فقد كانت الأم ” إيما لويس” نائمة بجانب طفلها “لينكولن” وعمره عام ، لتشعر فجأة بإرتعاش الطفل ، وحينما استيقظت وجدته كاد يختنق بعد أن دار شعرها حول عنقه .

وحاولت الأم تخليص رقبته من شعرها لكنه تعقد أكثر ، بينما شحب الطفل ، لتصرخ أمه حيث تدخل الأب وساعدها في تحرير رقبة الطفل من شعرها ، ولكنها ظلت أيام مصابة بإضطراب في النوم لأنها كادت أن تقتل رضيعها بنفسها .