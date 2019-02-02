شكرا لقرائتكم خبر عن نظام الحمدين يتلقى صفعة عربية سداسية بعد اجتماع الأردن والان مع التفاصيل

اختتم وزراء خارجية دول السعودية والبحرين والإمارات ومصر والكويت والأردن اجتماعا تشاوريا في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت، الخميس 31 يناير.

رغم محاولات تنظيم الحمدين في قطر، إعادة نفوذه في منطقة الشرق الأوسط، مستخدما المال الخبيث والاستثمارات المشبوهة، إلا أنه تلقى صفعة جديدة من الدول العربية المقاطعة، بعدما عقدت اجتماعًا استراتيجي مهم، متجاهلًا إشراك الدوحة فيه.

وضم الاجتماع وزراء خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد، والإمارات الشيخ عبدالله بن زايد، والبحرين الشيخ خالد بن أحمد، ومصر سامح شكري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بالسعودية عادل الجبير.



التهديدات الإرهابية

وشهد الاجتماع طرح العديد من الملفات العربية، منها الأوضاع الأمنية في المنطقة، والتهديدات الإرهابية التي تتعرض لها، والتي تتدخل في رعايتها حكومة الإرهاب بالدوحة.



ورغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة في إمارة الإرهاب والتطرف "قطر"، والتي يعاني منها القطريون بسبب سياسات النظام الحاكم، إلا أن تميم بن حمد، لا يعبأ ويتعمد إهدار أموال شعبه، عبر دعم الإرهاب بشتى صوره.

الأوساط السياسية والأمنية في العديد من دول العالم وجهت اتهامات ضمنية لدويلة قطر بنشر الفكر الجهادي عبر تمويلها حركات جهادية، تحت ستار بناء المساجد والمساعدات الخيرية، مشيرة إلى أنه يتم استثمار جزء من هذه الأموال في استقطاب شباب مسلم من أوروبا، لدعم الأفكار المتشددة لتنظيم الحمدين.



إيران

تضمن الاجتماع السداسي مناقشة العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، والاتفاق على بلورة موقف تجاهها في مؤتمر وارسو المقرر منتصف فبراير الحالي.

وتشهد العلاقات القطرية الإيرانية طفرة في الأونة الأخيرة، في أعقاب إعلان السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو 2017، بسبب دعم الدوحة للإرهاب والانخراط في مخططات تخريبية، بهدف تنفيذ المخطط الإيراني الرامي لبسط النفوذ الفارسي في المنطقة.

وكان آخر نتاج هذه العلاقة، هو استغلال النظام الإيراني انبطاح نظيره القطري عقب المقاطعة العربية ورغب في كسب نفوذ دولي على حساب الدوحة، حيث أعلنت طهران استعدادها للتعاون مع الدوحة في تنظيم كأس العالم 2022 التي ستُقام في قطر.



الوضع في اليمن

الاجتماع السداسي ناقش أيضًا الوضع الإنساني في اليمن وكيفية دعم قوى التحالف العربي لإنهاء الوضع وعودة الشرعية.

وسعى النظام القطري لعرقلة جهود التحالف العربي في اليمن، عن طريق تقديم كافة أشكال الدعم لميليشيات الحوثي الإيرانية، لكن جاء عام 2018 ليشهد تحطم هذا المخطط الشيطاني أمام قوة الصف العربي الذي كشف هشاشة إرهاب الحمدين.

وتسعى حكومة تميم العار إلى استمرار حالة الفوضى في اليمن، حيث كشف حادث جديد عن تورط النظام القطري في إثارة الفوضى بالمحافظات اليمنية المحررة.

وضبطت قوات الأمن اليمنية في محافظة المهرة شرق البلاد، شحنة سلاح، لصالح وكيل محافظة المهرة السابق علي سالم الحريزي رجل قطر في المهرة، ومهندس التخريب في المحافظة اليمنية المحررة.

واتضح بعد التحقيق أن هذه الأسلحة قادمة من قطر ويتم تجميعها في مدينة صلالة بسلطنة عمان، حيث ينسق الحريزي مع شخص قطري من أصل يمني (لم يستدل على بياناته) حول موضوع الأسلحة.

وعلق الوزراء المشاركين في الاجتماع، حيث قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن اللقاء التشاوري كان مثمرا وإيجابيا لتبادل وجهات النظر حول قضايانا الإقليمية وسبل تعاوننا من أجل تجاوز الأزمات الإقليمية بما يحقق الأمن والاستقرار.

وأشار الصفدي في بيان الخميس، إلى أن "اللقاء كان مفتوحا بدون أجندة وبدون جدول أعمال للحديث حول كيفية أن نعمل من أجل تحقيق مصالح العرب المشتركة.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد أكد في لقاء الأربعاء مع وزراء الخارجية، أهمية التنسيق المشترك حيال الأزمات والقضايا التي تواجه المنطقة بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها، معبرا عن أمله في أن تسهم نتائج اللقاء التشاوري بنتائج مثمرة.

وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، "اللقاء العربى السداسى فى الأردن مبادرة خيّرة وإيجابية فى تفعيل التعاون العربى حيال أزمات المنطقة، استقرار العالم العربي مسؤولية عربية بامتياز.

واعتبر أن التنسيق بين الدول العربية ضروري في ظل تدخلات إقليمية فجّة وغير مقبولة.