شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شرطي عراقي في اشتباكات مع داعش قرب الحدود السورية والان مع التفاصيل
قتل عنصر من شرطة الحدود العراقية وأصيب آخر في اشتباكات مع عناصر من تنظيم داعش الإرهابي قرب الحدود السورية.
وقال مصدر في قيادة قوات حرس الحدود بمحافظة الأنبار، السبت، إن قوة أمنية اشتبكت مع عناصر "داعش" قرب الحدود العراقية السورية، موضحا أن إحدى نقاط الفوج الثالث تعرضت إلى هجوم من داعش؛ ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح بين الجانبين، وفقا للعين الإخبارية.
وأشار إلى أن القوة كبّدت عناصر التنظيم خسائر كبيرة وأجبرتها على الفرار من دون أن يتمكنوا من الوصول إلى الساتر العراقي.
يذكر أن القوات الأمنية العراقية عززت من وجودها قرب الحدود مع سوريا لمنع تسلل عناصر "داعش" بعدما تم تضييق الخناق عليه في الجانب السوري؛ حيث أحبطت تلك القوات العديد من عمليات التسلل للتنظيم.
وحذر مركز مكافحة الإرهاب بالأكاديمية العسكرية الأمريكية العريقة "ويست بوينت" مؤخرا، من أن تنظيم داعش الإرهابي سيستغل الفوضى الناجمة عن الانسحاب الأمريكي من سوريا، لاستعادة السيطرة على المناطق التي كان قد فقدها سابقا، بعد الضربات المتلاحقة للتحالف الدولي ضد داعش.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شرطي عراقي في اشتباكات مع داعش قرب الحدود السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.