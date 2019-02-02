شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بجنوب المكسيك يخلف أضرارا مادية في غواتيمالا ش والان مع التفاصيل

ضرب زلزال قوته 6.5 درجات على مقياس ريختير، جنوب المكسيك، مما أدى إلى أضرار مادية في غواتيمالا، وفق ما ذكر المركز المكسيكي لرصد الزلازل، الجمعة.

وقال المركز إن مركز الهزة يبعد 37 كلم جنوب غرب بلدة سيوداد غيدالغو بالقرب من الحدود مع غواتيمالا، على عمق حوالي 62 كيلومترا.

وألحقت الهزة الأرضية التي شعر بها سكان العاصمة المكسيكية، أضرارا بثلاثة طرق في غواتيمالا قطعت جزئيا بسبب انهيارات أرضية، أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح طفيفة، حسب أجهزة الإسعاف المحلية.

وفي مدينة جنوبي غواتيمالا، انهار جدار مدرسة وتضررت كنيسة. ودفع الزلزال السلطات إلى إجلاء آلاف الأشخاص من المدارس والجامعات والمكاتب.

وكتبت إدارة الدفاع المدني في المكسيك في تغريدة على تويتر "حاليا لم تسجل أي أضرار".

وقالت كارلا مونوز، التي تقيم في تاباشولا على بعد نحو 37 كلم عن سيوداد إيدالغو، لوكالة فرانس برس: "شعرت بخوف كبير وإن كان المبنى الذي أعيش فيه آمن بدرجة كافية". وقد هرعت إلى مدرسة ابنتها لتطمئن عليها.

وتم إخلاء عدد كبير من المباني في العاصمة المكسيكية، حيث ما زالت ذكرى زلازل 2017 ماثلة في ذاكرة السكان.

وكان زلزالان قويان بلغت شدة أحدهما 8.2 درجات، كانت الأقوى في المكسيك منذ قرن، وقد أديا في سبتمبر 2017 إلى سقوط 465 قتيلا، وألحقا أضرارا بـ184 ألف مسكن في البلاد.