شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب غرب الصين والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر منطقة "شينجيانغ" الويغورية ذاتية الحكم أقصى شمال غربي الصين صباح اليوم السبت (بتوقيت بكين). وذكر المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل –في بيان اليوم- أنه تم رصد مركز الزلزال على عمق 16 كيلومترا في مدينة "تاتشنغ" بمنطقة "شينجيانغ"، فيما لم ترد أنباء حول وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.



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