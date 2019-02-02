"جيش العدل" يتبنى الهجوم على قاعدة "الباسيج" في إيران

الخليج 365/ بغدادأعلن ما يسمى بـ"جيش العدل"، السبت، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف، اليوم، قاعدة قوات "الباسيج" جنوب شرقي إيران.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية"، "أعلن جيش العدل مسؤوليته عن الهجوم في قاعدة الباسيج في مدينة نيكشهر".

يذكر أن شخصاً قتل وأصيب خمسة آخرين، صباح اليوم السبت، بهجوم على قاعدة لقوات "الباسيج" في مدينة نيكشهر جنوب شرقي إيران.

