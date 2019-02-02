القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على الرغم من تواجد الفاتيكان ومعالمها الأثرية ذات الأهمية الدينية كبقعة جغرافية مهمة لكاثوليك العالم منذ قرون طويلة ، إلا أنها لم تعرف بشكلها الحالي كدولة مستقلة إلا عام ١٩٢٩، الذي شهد اتفاقية "لاتران" التي تمت بين الحكومة الإيطالية وممثل بابا الفاتيكان. واتفاقية "لاتران" منحت الفاتيكان استقلالها الذاتي ووسعت صلاحيات البابا وأعطته الحق بإدارة الدولة.



كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. اتفاقية "لاتران".. 90 عاماً على تأسيس دولة الفاتيكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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