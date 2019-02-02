البريكست يهدد استمرار قطاع الأعمال في بريطانيا

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تعاني الشركات البريطانية المختلفة خلال الوقت الحالي بسبب حالة عدم اليقين التي تمر بالبلاد بعد رفض الاتحاد الأوروبي التفاوض بشأن تمديد موعد الخروج بشكل رسمي

تعاني الشركات وقطاعات الأعمال البريطانية من حالة تخبط واضحة على المستوى العام، وذلك بعد سلسلة من التضاربات الخاصة التي مرت بها خلال الفترة الماضية، على خلفية المشكلات السياسية التي تحيط بأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فخروج بريطانيا من منطقة اليورو، والذي يعرف عالميًا بـ"البريكست" بات الآن محاطًا بسلسلة من المشكلات السياسية، أبرزها رفض الاتحاد الأوروبي التفاوض بشأن تمديد الموعد النهائي لإعلان الخروج البريطاني من كتلة اليورو في مارس المقبل.

وتخطط واحدة تقريبا من كل ثلاث شركات بريطانية لنقل بعض عملياتها في الخارج أو نقلتها بالفعل للتعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقًا لمؤسسات عالمية. فرنسا تُهدد بريطانيا بالعُزلة حال فشل مفاوضات «بريكست» ويحذر معهد "IoD" البريطاني من أن 29% من الشركات التي شاركت في المسح لـ 1200

وتخطط واحدة تقريبا من كل ثلاث شركات بريطانية لنقل بعض عملياتها في الخارج أو نقلتها بالفعل للتعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقًا لمؤسسات عالمية.

فرنسا تُهدد بريطانيا بالعُزلة حال فشل مفاوضات «بريكست»

ويحذر معهد "IoD" البريطاني من أن 29% من الشركات التي شاركت في المسح لـ 1200 عضو في غرفة التجارة، يعتقدون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشكل خطرًا كبيرًا على عملياتها في المملكة المتحدة وأنها إما نقلت جزءًا من أعمالها في الخارج بالفعل أو كانت تخطط للقيام بذلك.

وكان أكثر من واحد من بين كل عشرة أشخاص قد أقاموا بالفعل عمليات خارج المملكة المتحدة، حيث أن احتمال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أصبح هو الأكبر وسط حالة الجمود التي تمر بمجلس العموم البريطاني في ويستمنستر.

يشير المعهد الذي يمثل 30 ألف شركة، إلى أن معظم المؤسسات التي تفكر في خطوة استباقية لهذا الأمر تتطلع لفتح مكاتب داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني رفضها التام عملية الخروج بلا اتفاق.

ويقول إدوين مورجان، المدير العام المؤقت للمعهد: "لا يمكننا تجاهل العواقب الحقيقية للتأخير والارتباك لقادة الأعمال التجارية، خاصة وأن عليهم التفضيل بين خيارات صعبة لحماية شركاتهم".

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ويضف مورجان: "التغيير هو جزء ضروري وغالبًا إيجابي في ممارسة الأعمال التجارية، ولكن الاضطراب الذي لا مفر منه وزيادة الحواجز التجارية التي لا يمكن أن تجلبها أي صفقة هي أمور غير مستحبة للعديد من الشركات".

ونقلت شركات كبيرة مثل سوني وباناسونيك مقارها الأوروبية من المملكة المتحدة إلى دول داخل اليورو، لكن الشركات الأصغر تقوم أيضًا بسن الخطط التي تمكنها من مواجهة هذا التخبط.

ويضيف مورجان، أن طفرة الشركات الصغيرة قد نشطت خططها في الأسبوع الماضي، خاصة مع تعقد الأمور في الوقت الحالي فيما يتعلق بمفاوضات الخروج.

وتابع: "في حين أن تصرفات الشركات الكبيرة كانت تتصدر العناوين الرئيسية، فإن هذه الأرقام تشير إلى أن الشركات الأصغر حجمًا تنظر بشكل متزايد في اتخاذ الخطوة الجادة المتمثلة في نقل بعض العمليات في الخارج.. وبالنسبة لهذه الشركات، التي عادة ما تكون ذات موارد أقل، فإن التفكير في مسار عمل مكلف مثل هذا يوضح الموقف غير المستقر الذي تعيش فيه بسبب البريكست".

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وكشف استطلاع آراء مديري الشركات أن 11% من الشركات قد نفذوا بالفعل خطط إعادة التوطين و5% يخططون للانتقال إذا ما حدث البريكست دون اتفاق، في حين أن 13% آخرين كانوا "يفكرون بقوة" في الخروج من المملكة المتحدة.

ويزداد قلق رجال الأعمال من حالة عدم اليقين بينما تحاول الحكومة التفاوض على التغييرات في الدعم الإيرلندي، الأمر الذي من شأنه أن يبقي المملكة المتحدة داخل الاتحاد الجمركي الأوروبي قبل التوصل إلى اتفاق تجاري شامل لعملية الخروج.