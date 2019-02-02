تحويلات المغتربين المكسيكيين تحقق رقما قياسيا بلغ 33,5 مليار دولار

اسماء السيد - مكسيكو: أعلن المصرف المركزي المكسيكي الجمعة أنّ قيمة تحويلات المغتربين في العام 2018 بلغت 33,5 مليار دولار، وهو رقم قياسي يشكل ارتفاعا بنسبة 10,5 بالمئة قياسا بالعام السابق.

وكانت التحويلات إلى المكسيك، معظمها من الولايات المتحدة، سجلت أيضا رقما قياسيا كذلك عام 2017.

وارتفع هذا الرقم بشكل كبير منذ تولى الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في كانون الثاني/يناير 2017 بعد حملته الانتخابية التي هدد خلالها بمصادرة الأموال التي يرسلها المكسيكيون من أجل تمويل الجدار الذي يعد بتشييده على الحدود الأميركية المكسيكية.

ويعيش نحو 12 مليون مكسيكي في الولايات المتحدة. وتشكل الأموال التي يرسلونها أحد أهم المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في المكسيك، إلى جانب عائدات قطاعي السياحة والنفط.

وباتت المكسيك تتلقى المزيد من التحويلات المالية أكثر من أي دولة في العالم، باستثناء الهند والفيليبين، وفقا لبيانات البنك الدولي.

