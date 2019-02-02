مجلس الدوما الروسي: موسكو سترد على إعلان ترامب الانسحاب من اتفاقية الصواريخ

أعلن رئيس لجنة الدفاع في ​مجلس الدوما الروسي​، الفريق أول ​فلاديمير شامانوف​، أنّ "بيان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ حول وقف تنفيذ اتفاقية التخلص من ​الصواريخ​ المتوسطة والقصيرة المدى، محاولة إنذار رخيصة، ولدينا ما نردّ به عليها".

وركّز في تصريح صحافي، على أنّ "هذا ليس جديدًا بالنسبة لنا، ونحن مستعدّون لهذه التطورات"، لافتًا إلى أنّ "أكثر من يتضرّر جراء ذلك هم الأوروبيون".

وكان قد أعلن ترامب، أنّ "بلاده ستبدأ عملية الانسحاب من معاهدة الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى، بدء من اليوم السبت".