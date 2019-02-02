السفير الإيراني لدى لندن: أميركا عاجزة عن ثني إرادة شعبنا

أكّد سفير إيران لدى لندن، ​حميد بعيدي نجاد​، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ تريد توظيف الحظر لحرف الشعب الإيراني عن مسار الثورة، ولكن مادامت عزيمة شعبنا قائمة فليس بإمكان أي قوة أجنبية ثني إرادته".

وبيّن في كلمة له خلال ندوة اُقيمت بمناسبة الذكرى السنوية الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، أنّ "الثورة الإسلامية تقوم على 3 ركائز، أوّلها الصبغة الإسلامية الّتي اعتبرها من أهمّ سمات الثورة"، لافتًا إلى أنّ "الركيزة الثانية والثالثة تتمثّل في الاستقلال والحرية"، واصفًا الأمرين بأنّهما "متجذّرين في تاريخ البلاد العريق".

وركّز على أنّ "البلاد تشهد تطوّرات في ​العلوم​ والصناعة والتكنولوجيا، فضلًا عن ريادتها في بعض المجالات كالخلايا الجذعية وتقنية الأقمار الصناعية وتنمية ​الطاقة النووية​، في ظلّ الطاقات والمواهب الزاخرة للشباب الإيرانيين".