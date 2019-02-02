مسؤول بالبرلمان الأوروبي: لإطلاق مبادرة دبلوماسية للحفاظ على معاهدة الصواريخ

دعا زعيم أكبر كتلة في ​البرلمان الأوروبي​، المرشح لرئاسة ​المفوضية الأوروبية​، ​مانفريد فيبر​، الدول الأوروبية إلى "إطلاق مبادرة دبلوماسية أوروبية مع ​روسيا​، للحفاظ على معاهدة التخلص من ​الصواريخ​ متوسطة وقصيرة المدى ومنع التصعيد".

وأكّد "وجوب أن تأخذ ​أوروبا​ مصالحها الأمنية في المنطقة والعالم تحت السيطرة"، لافتًا إلى أنّ "وقف عمل معاهدة الصواريخ هو إشارة إلى أوروبا لتستيقظ، وأن نتائج الانسحاب من هذا الاتفاق قد تجرّ العالم لعقود إلى الخلف". وشدّد على أنّ "عدم التزام روسيا بالتزاماتها، يشكّل خطرًا كبيرًا على أمن أوروبا".

وكانت قد أعلنت ​الولايات المتحدة الأميركية​، الانسحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفييتي عام 1987، اعتبارًا من يوم 2 شباط الحالي.