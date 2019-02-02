ترامب يتجه نحو إعلان حالة الطوارىء لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه قد يعلن قريبا "حالة الطوارىء" للالتفاف على ​الكونغرس​ وبناء الجدار على الحدود مع ​المكسيك​. وفي حديث مع الصحافيين في ​البيت الأبيض​ بعد اجتماع حول ​الاتجار بالبشر​ علق ترامب قائلا:"أعتقد أن ثمة فرصا كبيرة بأن نضطر للقيام بذلك".

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