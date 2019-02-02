ستولتنبرغ: "الناتو" لا يعتزم نقل أسلحة نووية جديدة إلى أوروبا

أكّد الأمين العام ل​حلف شمال الأطلسي​ (​الناتو​)، ​ينس ستولتنبرغ​، أنّ "الحلف لا يعتزم نقل صواريخ نووية جديدة برية التموضع إلى ​أوروبا​"، بعد أن أعلنت ​الولايات المتحدة الأميركية​ أنّها ستعلق التزامها بمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى مع ​روسيا​.

ونوّه في مقابلة صحافية، إلى "أنّنا لسنا مجبرين على محاكاة ما تفعله روسيا. لكن في الوقت ذاته، يجب أن نتأكّد من أنّنا نحافظ على عملية ردع حقيقية وفعالة".

وكان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، قد أعلن أن معاهدة الحد من ​الصواريخ​ المتوسطة والطويلة الأمد ستنتهي خلال 6 أشهر في حال لم تعد روسيا للالتزام ببنود المعاهدة.