سماع دوي انفجار في الصف.. والمعاينة: تسرب غاز بشقة محامٍ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سُمع دوي انفجار في مركز الصف جنوب محافظة الجيزة، مساء أمس الجمعة، وتبين حدوث تسرب غاز نتج عنه الانفجار داخل شقة سكنية.

البداية بلاغ تلقاه اللواء محمود شوقي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشرق، من إدارة شرطة النجدة بإبلاغ الأهالي عن وقوع انفجار بمحيط المدرسة التجارية بدائرة قسم شرطة الصف.

وانتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة العميد عبد الرحمن أبو ضيف، رئيس مباحث جنوب الجيزة، وكشفت معاينة العقيد أحمد الوليلي مفتش شرق الجيزة، حدوث تسرب غاز بأسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم في شقة محامي يدعى أيمن رفعت، في الطابق الأول بعد الأرضي، نتج عنه حدوث الانفجار.

وحسب معاينة الرائد محمد طبلية رئيس مباحث الصف، أسفر عن الحادث إصابة المحامي بحروق في الوجه واليدين والقدمين، نُقل على إثرها للمستشفى للعلاج، وسقوط واجهة الشقة المطلة على الشارع وتهشم زجاج سيارة أسفل العقار، وتضرر الشقق الواقعة في نفس الطابق.

وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء هشام صادق والعقيد علاء خلوصي مدعومة بفريق إنقاذ بري تزامنا مع وصول خبراء الأدلة الجنائية تحت إشراف اللواء عادل حجازي حكمدار الجيزة.