” الجمعة السوداء” بفاس والنواحي.. 8 أرواح تزهق تحت الأنقاض وعلى الطريق!

يوم حزين عاشته مدينة فاس، ومعها منطقة إموزار كندر، وحاضرة تاونات، إثر وفاة 7 أشخاص، وجنين في بطن أمه، لقوا حتفهم في ظروف مأساوية، خلفت أسى عميقا في نفوس المغاربة.

أولى الفواجع، التي هزت ساكنة فاس، وقعت بالحي الشعبي باب الفتوح، إثر انهيار سور مدرسة، بعد ظهر اليوم الجمعة، مخلفا وفاة تلميذين كانا يلعبان كرة القدم أمام المدرسة، في انتظار وقت الدخول على الساعة الثانية والنصف زوالا.

فاجعة جديدة، أكثر مأساوية، وقعت مساء اليوم الجمعة، على الطريق بين مدينة فاس ومركز إموزار كندر، إثر اصطدام سيارة خفيفة بشاحنة من الحجم الكبير، والحصيلة مصرع 4 أشخاص، وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى الجامعي، لتلقي العلاجات المستعجلة، فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا في الحادث.

وفي سياق آخر، علم ” اليوم24″، من مصادر محلية، أن امرأة حامل توفيت على الطريق، بعد رحلة صوب مدينة فاس، قادمة من إقليم تاونات، مخلفة 4 أطفال.