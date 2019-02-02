العثماني: الحوار الاجتماعي لم يتوقف.. ووزارة الداخلية لم تدخل على الخط

بالرغم من الجمود الذي يعرفه الحوار الاجتماعي، بحسب النقابات المركزية، لازال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يؤكد أن الحوار الاجتماعي مستمرا.

العثماني، وخلال استضافته، مساء اليوم الجمعة، بالمدرسة العليا للتجارة بالدار البيضاء، قال إن الحوار الاجتماعي لم يتوقف.

وأضاف: “وزارة الداخلية لم تدخل على الخط”، في إشارة إلى اجتماع وزير الداخلية بالنقابات، وشدد العثماني على أن “رئاسة الحكومة لم تخرج من الحوار الاجتماعي”.

وقال العثماني أيضا: “الحوار الاجتماعي مستمر، ولازلنا منفتحون، ومرت سنة من الحوار الاجتماعي، ونأمل أن نصل إلى اتفاق”.

ويرى رئيس الحكومة أن مأسسة الحوار الاجتماعي، التي حرصت عليها حكومته، تعني عقد دورتين للحوار الاجتماعي في السنة، وهو ما تم فعلا، حسب قوله.

وعبر العثماني عن تفاؤله بمآل الحوار الاجتماعي، وقال: “أحس بهموم الناس، وأتمنى أن يكون خيرا، وانا متفائل دائما، لذلك تحل الأمور”.