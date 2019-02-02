أنفلونزا “H1N1” تجر الدكالي للمساءلة ومطالب بكشف الاجراءات الحكومية المستعجلة لمحاصرة الفيروس

تزامنا مع حالة الهلع، والترقب لانتشار أنفلونزا الخنازير، وتزايد أعداد المصابين بها، ارتفعت مطالب البرلمانيين، اليوم الجمعة، لعقد اجتماع عاجل لمساءلة وزير الصحة عن الإجراءات الحكومية المتبعة للحد من الخطر.

ووجه فريق الاستقلال والتعادلية، اليوم، طلبا إلى رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية، من أجل عقد اجتماع عاجل للجنة البرلمانية، يستدعى فيه وزير الصحة، أنس الدكالي، للمساءلة.

وأوضح الفريق أنه يتابع بقلق كبير ارتفاع عدد حالات الوفيات بأنفلونزا “H1N1″، الذي وصل إلى خمس ضحايا، مسجلين على مستوى مختلف البنيات الصحية العمومية، والخاصة، ملتمسا عقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الصحة، لمتابعة الإجراءات الحكومية المستعجلة، والاستثنائية لمحاصرة هذا الفيروس الخطير، وتأثيراتها على الصحة العامة.

يذكر أن وزارة الصحة لم تعلن، اليوم، بشكل رسمي عن مصابين جدد بالفيروس، غير أن أنباءً تتردد عن تسجيل إصابات في مدن متفرقة، فيما أقر وزير الصحة، ليلة أمس الخميس، بأن أعداد ضحايا هذا الفيروس وصل إلى خمسة قتلى في مناطق متفرقة من البلاد.