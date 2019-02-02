شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يؤمن مواقع محررة بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

أمّن الجيش اليمني مسنوداً بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، عدداً من المواقع التي تم تحريرها من قبضة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في منطقة وادي سِلْبَة وقرى آل عَشّال بمديرية خب والشعف شمال محافظة الجوف اليمنية.

وقال قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل حنتف، إن المعارك أسفرت عن سقوط عدد من عناصر المليشيا الانقلابية بين قتيل وجريح، وأن قواته عثرت في تلك المناطق على مخازن أسلحة كانت المليشيا قد نهبتها من معسكرات الجيش.

وأضاف، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أنه "بتحرير مركز مديرية خَبّ من مليشيا الحوثي الانقلابية سيتم قطع خطوط الإمداد على عناصرها المتمركزة في باقي مناطق مديريات بَرَطْ".