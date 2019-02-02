قائد بالحرس الثوري يهدد بمحو إسرائيل إذا شنت هجوما

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ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن البريجادير جنرال حسين سلامي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني هدد يوم الاثنين بتدمير إسرائيل إذا هاجمت إيران.
وتأتي تصريحاته بعد هجوم إسرائيلي على أهداف إيرانية في سوريا الأسبوع الماضي هو الأحدث في سلسلة هجمات استهدفت الوجود الإيراني هناك دعما لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
ونقل التلفزيون عن سلامي قوله ”نعلن أنه إذا اتخذت إسرائيل أي إجراء لشن حرب ضدنا، فسيؤدي بالتأكيد إلى القضاء عليها وتحرير الأراضي المحتلة“.
وكان مسؤولون إيرانيون قالوا من قبل إن طهران، التي لا تعترف بإسرائيل، سترد ردا سريعا على أي هجوم إسرائيلي.
ودعمت إسرائيل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي ورحبت بإعادة فرض واشنطن لعقوبات عليها.
وتعتبر إسرائيل برامج إيران النووية والصاروخية الباليستية تهديدا لوجودها. وتقول إيران إن عملها النووي له أهداف سلمية.
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