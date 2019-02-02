انت الان تتابع الاتحاد الاوروبي يقرر إحالة الرسوم الامريكية على الزيتون الإسباني إلى منظمة التجارة العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الاتحاد الاوروبي

أعلنت مفوضة التجارة في الاتحاد الاوروبي، سيسيليا مالمستروم، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الاوروبي سيحيل الولايات المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية هذا الاسبوع، بسبب رسوم الاستيراد "غير المبررة" التي تفرضها على الزيتون القادم من إسبانيا.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قررت في حزيران/يونيو الماضي فرض رسوم عقابية على الزيتون الأسباني، بحجة أنه يتم بيعه في الولايات المتحدة بسعر يصل إلى 5ر25 بالمئة دون قيمته، بينما تدعم مدريد منتجي الزيتون بنسبة تصل إلى 27 بالمئة.

وكان الاتحاد الأوروبي احتج على هذا الاجراء في ذلك الوقت، واصفا إياه بأنه "إجراء حمائي". وتأتي القضية في ظل نزاع تجاري أوسع نطاقا بين بروكسل وواشنطن.

وكتبت مالمستروم اليوم الاثنين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة على الزيتون الناضج القادم من إسبانيا، غير مبررة... وتتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية".

وأضافت: "سنحيل هذه القضية غدا إلى نظام تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، وسنطلب إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن المفوضية الاوروبية "ستواصل الدفاع بقوة عن مصالح منتجي الاتحاد الاوروبي".

يذكر أن العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تتسم بالتوتر منذ أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما بنسبة 25 بالمئة على الصلب و10 بالمئة على واردات الألومنيوم في العام الماضي. وردت بروكسل بفرض رسوم على مجموعة من المنتجات الأمريكية.