شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين " تنظم دورات تدريبية لمحامى هيئة الاستثمار فى التحكيم الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت لجنة التدريب والبحوث بالنقابة العامة للمحامين، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، دورة تدريبية في التحكيم الدولي لمحامي هيئة الاستثمار، وأخرى لإعداد المحامين وكلاء المستثمرين، وذلك تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وقالت نقابة المحامين ،إن الدورة الأولى انعقدت عن التحكيم الدولي لمحامي هيئة الاستثمار، واستمرت لمدة ثلاثة أيام، من الثلاثاء حتى الخميس، وحاضر فيها ثلاثة خبراء، منهم المستشار سمير زبدية، والدكتوران أحمد عزت، وحسام لطفي، وتضمنت محاضرات في التحكيم الدولي، وتشكيل مجالس الاستثمار.

وأضافت النقابة فى بيان لها ،أن اللجنة نظمت دورة تدريبية أخرى لإعداد المحامين وكلاء المستثمرين، شارك فيها شباب من محامي القاهرة الكبرى، وحاضر فيها خبراء من هيئة الاستثمار، وركزت على أساسيات وآليات العمل في هيئة الاستثمار، وكيفية أداء الخدمات، والتأسيس الإلكتروني.

وقال عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر لجنة التدريب والبحوث، إن الهدف من هذه الدورات تنمية المهارات والقدرات القانونية لمحامي الإدارات القانونية بهيئة الاستثمار، وخارجها، والمحامين المتعاملين مع المستثمرين، بالإضافة إلى تنمية مهارات شباب المحامين، وتأهيل جيل جديد من المحامين لأن يكونوا وكلاء مستثمرين، وعلى قدر عال من المسئولية لتهيئة مناخ الاستثمار، وما من شأنه تعظيم وتحقيق الأهداف المرجوة من السياسة الاقتصادية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، من الاستراتيجية المصرية.

وأضاف عبد الجواد ، أن تلك الفعالية يعد بمنزلة انطلاقة لتنفيذ البرنامج التدريبي بجميع فروع هيئة الاستثمار بالمحافظات، ونقابات المحامين الفرعية، طبقا للبرتوكول الموقع بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ونقابة المحامين.