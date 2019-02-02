شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة غادة عجمى: من هاجمونى على مواقع التواصل "إخوان".. ومقدرش أسكت على إهانة بلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى عمرو أديب، إن السجال التليفزيونى عبر قناة فرنسا 24، بين النائبة البرلمانية غادة عجمى، مع ناشطة من حقوق الإنسان فى الاستوديو وصحفى مصرى، أثار جدلا بين مؤيد ومعارض.

وأوضح أديب، خلال برنامجه أن المناظرة كانت بعد تصريحات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون التى أدلى بها فى مصر عن حقوق الإنسان.

من جانبها قالت النائبة غادة عجمى خلال مداخلة هاتفية، أنها قادرة على المواجهة ولديها حجج قوية تستطيع الرد بأى طريقة أو أى أسلوب مع من يتحدث معها، مضيفة:"اللى يتكلم بأدب هتكلم معاه باحترام، اللى هيتهكم على بلدى ورئيسى ومؤسسات دولتى مقدرش أسكت، وبغض النظر عن كونى نائبة، أنا مواطنة مصرية بتحب بلدها".

وأوضحت، أن الناشطة الحقوقية التى ظهرت فى المقابلة، تونسية الأصل مطرودة من مصر، وكانت مراسلة لجريدة فرنسية، مضيفة:" قمت بسرد المشروعات التى قام بها الرئيس، من مبادرات لعلاج فيروس سى ومبادرة نور حياة والقضاء على العشوائيات وإنقاذ الغارمات ومشروعات أخرى، ولكن وجدتها تتهكم على دولتى".

وذكرت النائبة، أن من هاجموها عبر مواقع التواصل الاجتماعى "إخوان و6 إبليس، ومنظمات إرهابية"، متابعة: "لما يهاجمونى يبقى قصدت الهدف".