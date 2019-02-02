صدى البلد - هاني حسين
قالت غادة عجمي، عضو مجلس النواب، إنها تحدثت في حوارها على قناة فرانس 24 عن شهدائنا ومصابينا، مضيفة: "انا بدافع عن بلدي والشهداء".
وأضافت غادة عجمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"،معلقة على سخرية مواقع التواصل الإجتماعي من طريقتها في الحديث، قائلة:" جماعة الإخوان الإرهابية وراء ذلك".
وتابعت:" لما ادافع عن بلدي أبقى وحشة، ولكن لو العيب طلع من اهل العيب ميبقاش عيب".
كانت هذه تفاصيل خبر عجمي: الجماعة الإرهابية وراء السخرية من مداخلة فرانس 24 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.