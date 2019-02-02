عجمي: الجماعة الإرهابية وراء السخرية من مداخلة فرانس 24

صدى البلد - هاني حسين

قالت غادة عجمي، عضو مجلس النواب، إنها تحدثت في حوارها على قناة فرانس 24 عن شهدائنا ومصابينا، مضيفة: "انا بدافع عن بلدي والشهداء".

وأضافت غادة عجمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"،معلقة على سخرية مواقع التواصل الإجتماعي من طريقتها في الحديث، قائلة:" جماعة الإخوان الإرهابية وراء ذلك".

وتابعت:" لما ادافع عن بلدي أبقى وحشة، ولكن لو العيب طلع من اهل العيب ميبقاش عيب".