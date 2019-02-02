افادت معلومات صحافية أن "الاشتباكات ما زالت مستمرة في مخيم ​البداوي​ بينالقوة الأمنية المشتركة في المخيم وأحد المطلوبين"، مشيرة الى ان "الجيش اللبناني نفذ انتشارا في محيط المخيم، وتحديدا في منطقة جبل البداوي المجاورة للمخيم".

كانت هذه تفاصيل خبر الإشتباكات مستمرة في مخيم البداوي والجيش اللبناني يتخذ إجراءات امنية في محيطه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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