"رويترز": شركة "نور كابيتال" أعلنت شراء 3 أطنان ذهب من فنزويلا

ذكرت وكالة "رويترز"، أنّ "شركة "نور كابيتال" للاستثمار، الّتي تتّخذ من ​أبوظبي​ مقرًّا لها، أعلنت أنّها اشترت ثلاثة أطنان من ​الذهب​ من البنك المركزي في ​فنزويلا​، الشهر الماضي".

وبيّنت أنّ "الشركة لفتت إلى أنّها لن تقوم بأي معاملات أخرى حتّى يستقرّ الوضع في البلد" الواقع في أميركا الجنوبية.

وكانت احتجاجات قد بدأت، يوم 21 كانون الثاني، في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، ضدّ رئيس البلاد الحال، ​نيكولاس مادورو​. وفي اليوم نفس، أعلن رئيس البرلمان ​خوان غوايدو​، نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد.

واعترفت الولايات المتحدة الأميركية، البرازيل، كندا، الأرجنتين، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، غواتيمالا، هندوراس، بنما، باراجواي، بيرو، جورجيا، ألبانيا، أستراليا وعدد من الدول الأخرى، بوضع غوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا.

كما أعلنت بريطانيا، ألمانيا، فرنسا وإسبانيا عزمها على الاعتراف بخوان غوايدو كرئيس مؤقت للبلاد، إذا لم يتمّ الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا في غضون 8 أيام، وهو ترفضه روسيا والصين وتركيا ودول أخرى ساندت مادورو.