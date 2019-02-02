خارجية فرنسا أسفت لقرار أميركا الانسحاب من المعاهدة النووية: نشجع على فتح حوار مع روسيا

أعلنت ​وزارة الخارجية الفرنسية​، "أنّها تأسف لقرار ​الولايات المتحدة الأميركية​ الانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة والقصيرة المدى".

وأوضحت في بيان، أنّ "​فرنسا​ ستشجّع على فتح حوار مع ​روسيا​ خلال فترة الستة أشهر، والتشاور مع شركائها في ​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​"".

وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، قد أعلن في وقت سابق، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية ستعلّق غدًا السبت التزاماتها بمعاهدة الصواريخ النووية، وستبدأ عملية الانسحاب منها، الّتي سيتمّ الانتهاء منها خلال 6 أشهر، ما لم تعد روسيا إلى الامتثال بتدمير كلّ صواريخها المنتهكة، وقاذفاتها، وما يرتبط بها من معدات".

يُذكر أنّه كان قد تمّ توقيع معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، يوم 8 كانون الأول عام 1987. وبموجب هذه المعاهدة، التزم الجانبان بالقضاء على الصواريخ الّتي يبلغ مداها من 500 كم إلى 5500 كم، بالإضافة إلى القاذفات والمنشآت والمعدات الإضافية الخاصة بها.