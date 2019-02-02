إلغاء نظام التأشيرة بين روسيا والإمارات يدخل حيز التنفيذ في 17 شباط

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنّ "الاتفاق بين روسيا والإمارات بشأن الإلغاء المتبادل للتأشيرات لمدّة تصل إلى 90 يومًا، سيدخل حيّز التنفيذ في 17 شباط الحالي".
وأوضحت في بيان، أنّ "مواطني روسيا ومواطني الإمارات الّذين يمتلكون جوازات سفر صالحة، والّذين ليس لديهم نية للعمل أو الدراسة أو الإقامة في أقاليم إحدى الدولتين، يعفون من نظام التأشيرة ويكون لهم الحق في الدخول أو الإقامة أو العبور عبر أراضي الدولة الأخرى دون تأشيرة لمدّة تصل إلى 90 يومًا، و180 يومًا خلال كامل الفترة".
يُذكر أنّ المواطنين الروس يحصلون على تأشيرة دولة الإمارات عند الوصول إلى البلاد، في حين يجب على مواطني الإمارات التقدّم بطلب للحصول على تأشيرة مسبقة.
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