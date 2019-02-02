المحكمة الجنائية الدولية أمرت بالافراج المشروط عن رئيس ساحل العاج السابق غباغبو

أمرت ​المحكمة الجنائية الدولية​، بالإفراج المشروط عن رئيس ​ساحل العاج​ السابق لوران غباغبو، بعد أن تمّت تبرئته الشهر الماضي من تهم ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية.

ووافق القضاة على الإفراج عن غباغبو (73 عامًا) ومساعده شارل بلي غوديه، شرط الاقامة في بلد لم يُحدّد بعد، بانتظار استئناف الادعاء. كما أمرت المحكمة المسؤولين، بـ"اتخاذ الترتيبات المؤقتة المناسبة للعثور على مكان يقيم فيه غباغبو"، إلى حين اتخاذ الترتيب النهائي للبلد الّذي سيقبل استضافته.

ورغم أن ساحل العاج عضو في المحكمة، إّلا أنّ الأخيرة قد تكون غير مستعدة لإرسال غباغبو إلى وطنه، نظرًا لرفض ​أبيدجان​ تسليم سيمون زوجة غباغبو، رغم صدور مذكرة اعتقال بحقّها.