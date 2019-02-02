حكومة بريطانيا: وصف الاتحاد الأوروبي لجبل طارق بالمستعمرة أمر غير مقبول

المتحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في تصريح صحافي، أنّ "وَصف الاتحاد الأوروبي جبل طارق بـ"المستعمرة" التابعة لبريطانيا، أمر غير مقبول تمامًا". وشدّد على أنّ "جبل طارق جزء لا يتجزأ من العائلة البريطانية، وهذا الأمر لن يتغيّر مع خروجنا من الاتحاد الأوروبي".
وكان قد ورد هذا الوصف في ملاحظة في أسفل وثيقة صادرة عن المجلس الأوروبي، تقترح إعفاء البريطانيين الراغبين بدخول فضاء شنغن من تأشيرات الدخول بعد بدء تطبيق اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وذلك لمدّة قصيرة (حتّى 90 يومًا).
وأفادت الوثيقة بأنّ "جبل طارق مستعمرة للتاج البريطاني".
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