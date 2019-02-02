بعد الإقبال الكثيف.. الحاج علي: 376 ألف زاروا معرض الكتاب اليوم فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أكد الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، لمصراوي، إن المعرض استقبل اليوم الجمعة فقط نحو 376 ألف زائرًا، حيث شهد إقبالاً كثيفًا لم يحدث منذ بدء المعرض.

وشهدت أبواب الدخول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب (دورة اليوبيل الذهبي)، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، إقبالا كثيفا من الأسر والعائلات، حيت تمتد الطوابير على البوابات الرئيسية الخمس والبوابات الداخلية الـ 12 لمسافات طويلة.

واليوم هو عاشر أيام معرض الكتاب، وتشير التقديرات الصادرة عن إدارة المعرض إلى أن عدد الزوار بلغ أمس بعد مد موعد الزيارة حتى الساعة التاسعة مساء نحو ربع مليون زائر، وأن حجم المبيعات تضاعف عن الدورات السابقة.

وتوافدت أعداد كبيرة خاصة من الطلاب والأسر والشباب إلي المعرض منذ فتح أبوابه، بالإضافة إلى الرحلات التي تنظمها المدارس والجامعات من مختلف المحافظات لإطلاع الشباب علي المعرفة وأحدث الإصدارات في مختلف المجالات.

وانطلقت الدورة الذهبية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس، حيث يقام المعرض لأول مرة في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، احتفالًا بمرور خمسين عاما على انطلاقه للمرة الأولى سنة 1969.

وتستمر هذه الدورة المميزة حتى الخامس من فبراير المقبل، وتحل جامعة الدول العربية كضيف شرف للمعرض وهو يحتفل بيوبيله الذهبي، ولذلك يتخذ من شخصيتي المفكر الراحل ثروث عكاشة والأكاديمية البارزة الدكتورة سهير القلماوي، علامتي دورته الاحتفالية باعتبارهما مؤسسين لهذا الكيان الثقافي الكبير.

ويشارك في هذه الدورة 748 ناشرا عبر أجنحتهم التي يعرضون فيها إصداراتهم إلى جانب إصدارات 525 ناشرا آخرين يشاركون عبر التوكيلات، وبذلك يصبح إجمالي عدد الناشرين المشاركين بأنفسهم والعارضين لغيرهم 1273 ناشرا، إضافة إلى 6 من مزاولي مهنة بيع الكتب بسور الأزبكية.

وتشارك نحو 35 دولة في دورة العيد الذهبي، بالإضافة إلى 3 دول تشارك في المعرض للمرة الأولى وهى كينيا وغانا ونيجيريا.