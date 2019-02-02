بالصور.. ختام فاعليات بطولة كرة السرعة في العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

اختتمت، مساء اليوم الجمعة، فاعليات مهرجان "الميني سبيد بول" الذي نظمه الاتحاد المصري لكرة السرعة على ملاعب نادي "الصفوة" المُخصصة لكرة السرعة، في مدينة العاشر من رمضان.

حضر فاعليات ختام المهرجان، المهندس عادل إسماعيل حمودة، رئيس نادي "الصفوة"، والمهندس طه شرف، والمهندس عماد الهابط، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السرعة، ومشاركة نحو 500 من براعم الاتحاد تحت 8 سنوات.

وتهدف البطولة لنشر اللعبة في جميع الأندية والمحافظات، في الوقت الذي تشهده اللعبة من طفرة كبيرة من حيث عدد اللاعبين والهيئات والأندية، حيث تم إدخالها هذا العام إلى بطولة الشركات كلعبة فردية.