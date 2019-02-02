النائب العام يستعرض جهود مكافحة "الإرهاب السيبراني" أمام المنتدى الأورومتوسطي للمدعين العموم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شارك المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، في فعاليات الاجتماع الثاني للمنتدي الأورومتوسطي للمدعين العموم لدول حوض البحر المتوسط، تحت رعاية "مشروع الأورومتوسطي للعدالة" الذي استضافته وحدة التعاون القضائي للاتحاد الأوروبي "اليوروجست".

وكان النائب العام توجه إلى مدينة لاهاي بدولة هولندا (مقر اليوروجست) على رأس وفد قضائي من أعضاء النيابة العامة ووزارة العدل المصرية لحضور المنتدي.

وتناقش فعاليات المنتدى موضوع استخدام الجماعات الإرهابية للفضاء الإلكتروني (السيبراني) في ارتكاب الجرائم الإرهابية وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، وأهمية التعاون الدولي في مواجهة هذا النوع من الجرائم.

والتقى النائب العام على هامش المنتدى بالنواب العموم من دول حوض البحر المتوسط وأعضاء الإدعاء العام في عدد من البلدان الأوروبية ودول جنوب البحر المتوسط، كما عقد اجتماعا ثنائيا مع رئيس وحدة التعاون القضائي للاتحاد الأوروبي (اليوروجست) تناول خلاله بحث سبل التعاون الثنائي بين النيابة العامة و"اليوروجست".

واستعرض النائب العام - خلال مشاركته بالمنتدى - الجهود الوطنية الخاصة بمكافحة استخدام الإنترنت في الأعمال الإرهابية في جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أهمية مكافحة الإرهاب الإلكتروني بكافة صوره وأنماطه.

وأشار النائب العام إلى أهمية التعاون الدولي بين الدول في تحقيق مكافحة فاعلة ورادعة للجريمة، منوهًا بدور النيابة العامة في ملاحقة مرتكبي الجرائم الإرهابية وجهودها على المستوي الدولي والعربي في مكافحة ومنع الجريمة الإرهابية وملاحقة مرتكبيها.

يذكر أن المنتدى الأورومتوسطي للمدعين العموم هو منصة قضائية تعقد بصفة سنوية تستهدف لقاء المدعين العموم من دول الاتحاد الأوروبي بنظرائهم من دول جنوب البحر المتوسط، من أجل تعزيز التعاون الدولي بين هيئات الإدعاء العام في هذه الدول ومناقشة الاتجاهات الإقليمية للجريمة وأولويات مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية وكيفية تذليل الصعوبات التي تعرقل سبل التعاون الدولي في مواجهتها.