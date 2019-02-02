بحضور المفتي.. عقد قران النقيب الحايس بطل "معركة الواحات" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

احتفل النقيب محمد حايس معاون مباحث قسم ثان أكتوبر عقد قرانه داخل أحد المساجد بحضور فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام.

كما شهد عقد القران حضور وزيري الأوقاف والاتصالات وعدد من أصدقاء وأقارب البطل وسط أجواء من الفرحة.

وعاد النقيب محمد الحايس إلى أرض الوطن -في مايو الماضي- عقب رحلة علاجية في سويسرا، إثر إصابته في معركة الواحات مع عناصر تكفيرية قادمة من ليبيا.

كانت القوات المسلحة قد أعلنت - في بيان رسمي مساء 31 أكتوبر 2017- أنه "في إطار العملية الناجحة التي قامت بها قوات الجيش والشرطة التى أسفرت عن القضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية بطريق الواحات، تم تحرير النقيب محمد الحايس من أيدى العناصر الإرهابية".

وفي صباح اليوم التالي (الأول من نوفمبر)، توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمستشفى الجلاء العسكري للاطمئنان على الحالة الصحية للنقيب الحايس.