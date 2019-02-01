"نيوز جارد" تحذر: "الجزيرة الإنجليزية" تفتقر الالتزام بالمعايير الأساسية للدقة والمهنية والمصداقية

أبوظبي (مواقع إخبارية)

أصدرت منظمة «نيوز جارد» أو «حارس الأخبار» الرقابية الدولية، تحذيرات لقراء الموقع الإلكتروني التابع لقناة «الجزيرة الإنجليزية» ومشاهديها، تدعوهم فيها لتوخي أقصى درجات الحذر عند المضي قدماً في متابعة أي أخبار يتم بثها على منصة «الجزيرة الإنجليزية» الإلكترونية، لأنها تفتقر بشكل عام «للالتزام بالمعايير الأساسية للدقة والمهنية والمصداقية».

واتهمت المنظمة الدولية موقع «الجزيرة الإنجليزية» بتعمد تحريف الحقائق بشكل منتظم لخدمة مصالح حكومة قطر التي تمتلك وتمول الموقع. ووفقاً لـ «نيوز جارد» التي تطلق خاصية كشف الأخبار الملفقة والكاذبة عبر الإنترنت، فشلت قناة «الجزيرة الإنجليزية» في الالتزام بالمعايير الصحافية من حيث جمع وعرض المعلومات بطريقة مسؤولة ومعالجة الفرق بين الأخبار من جانب والآراء من جانب آخر بطريقة مسؤولة، والكشف بشفافية عن أصحاب الملكية ومصادر التمويل، وأيضاً الكشف بشفافية ومصداقية عن أي تضارب وتعارض محتمل للمصالح، فضلاً عن فشلها في الإفصاح عن أسماء معدي ومؤلفي المحتوى، إلى جانب عرض بيانات بوسائل الاتصال بهم أو السير الذاتية الخاصة بهم.

وذكر موقع «واشنطن فري بيكون» الذي نقل مقاطع مختصرة من تقرير المنظمة، أنه على الرغم من تغيير الوضع القانوني لشبكة «الجزيرة» الإعلامية التي تعد قناة «الجزيرة الإنجليزية» وموقعها الإلكتروني جزءاً منها، عام 2011 من مؤسسة عامة إلى «مؤسسة خاصة ذات منفعة عامة»، إلا أنه لا تزال ملكيتها تعود إلى الحكومة القطرية التي تقوم بتمويلها، وهو ما يعد تحايلاً والتفافاً حول قواعد شفافية الإفصاح عن الملاك ومصادر التمويل وفقاً للمعايير الدولية، وما يخالف القوانين والتشريعات في العديد من الدول الغربية.

وأضاف التقرير «الجزيرة الإنجليزية تتعمد بشكل مستمر تحريف الموضوعات التي تخص نظراء أو أعداء الحكومة القطرية»، وأكد أن ما تزعم الجزيرة الإنجليزية أنه تقارير دقيقة، لا يمكن بأي حال أن يحدث توازناً مع خروقاتها لأبسط مبادئ المصداقية بسبب انتهاجها لحملات تشويه ودعايات مغرضة منظمة في سياق التغطيات الإخبارية حول قطر وجيرانها.