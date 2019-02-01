الحشد الشعبي العراقي يقصف تجمعات لداعش في سوريا

عناصر من قوات الحشد الشعبي - ارشيفية

وكالات

أعلن قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي بالعراق قاسم مصلح، اليوم الجمعة، أن مدفعية الحشد قصفت تجمعات لتنظيم "داعش" داخل سوريا.

وقال مصلح - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إن المعارك تشتد في

الجانب السوري بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم "داعش" الإرهابي دون حسم الأمر رغم مرور عدة أيام على بدء المعارك، مشيرا إلى أن قوات الحشدرصدت تحركات عناصر التنظيم على الحدود، وقصفت تجمعات لهم بالجانب السوري عن طريق المدفعية الصاروخية وحققت ضربات دقيقة بإبعاد الخطر وإفشال محاولات التسلل للعناصر الإرهابية.وأشار مصلح إلى وجود تنسيق بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية في الأنبار لدحر أي خطر عن حدود العراق الغربية.