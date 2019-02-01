كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات النظام تواصل قصف مواقع المعارضة في إدلب وحماة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت القوات الحكومية السورية قصفها على مناطق سيطرة المعارضة السورية في محافظات حماة وادلب وسط وشمالى سوريا الجمعة. وقال قائد عسكري في جيش ادلب الحر لوكالة الانباء الالمانية (د .ب .أ .) إن " قوات النظام تحشد قواتها في مناطق سهل الغاب استعداداً لمعركة إدلب وريف حماة ". وحول مواصلة القوات الحكومية حشدها على خطوط التماس مع مناطق خفض التصعيد استبعد سكان في تلك المنطقة، أن تشن القوات الحكومية السورية هجوماً على مناطقهم. وقال السكان: "نستبعد هجوماً وتقدماً للقوات الحكومية السورية باتجاه منطقة خفض التصعيد وما تقوم به القوات الحكومية هو قصف من بعيد فقط ". ومن جانبه، أكد قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية للوكالة " استهداف مواقع مسلحي هيئة تحرير الشام / جبهة النصرة على أطراف بلدة الهبيط في ريف ادلب الجنوبي الغربي بعد محاولة عناصرهم استهدف القرى والمواقع التابعة للجيش السوري ". وأوضح القائد الميداني "القوات الحكومية ملتزمة باتفاق خفض التصعيد ولكن لديها الحق بالرد على أي قصف أو تسلل عناصر المجموعات الارهابية باتجاه مواقعها".

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