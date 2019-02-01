كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجر سوري يرفع دعوى تشهير ضد حكومة المجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأدين حامد وصدر ضده حكم بالسجن لـ5 سنوات.
وفي 2017 أرسل مكتب حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان استبياناً عن الهجرة لمنازل عينة من المواطنين وذكر فيه حامد الذي وصفه بالمدان.
وقال حامد إن "ما فعلته الحكومة يعد تشهيراً لأن إدانته لم تتأكد بشكل نهائي إلا في 2018".
وقال القاضي في بودابست إن القضية "لا تقوم على أساس" لعدة أسباب من بينها أن قضية حامد حظيت بتغطية إعلامية واسعة بالفعل في ذلك الوقت.
وأفرجت السلطات عن حامد الشهر الماضي وهو محتجز في انتظار ترحيله لدولة ثالثة، وحامد لديه إقامة في قبرص.
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