كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فيس بوك" يوجه صفعة لإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‎تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد أن موقع "الفيسبوك" أنهى حملة تلاعب إيرانية في 26 دولة في أوروبا وأفريقيا وآسي.

ونقلت منصة "مداد نيوز" عن صحيفة "التايمز" البريطانية، أن الشبكة أزالت 783 صفحة ومجموعات تعمل على الترويج لموقف إيران في سوريا واليمن وأنفقت نحو 30 ألف جنيه إسترليني عبر الإعلانات الممولة بأسماء حسابات وصفحات محلية الإيرانيون أخفوا هوياتهم لكن فيس بوك تمكن من معرفة مصدر الحسابات من داخل إيران.

كانت هذه تفاصيل خبر "فيس بوك" يوجه صفعة لإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.