كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحشد العراقي يقصف أهدافا لداعش داخل سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قصفت قطع مدفعية تابعة لوحدات الحشد الشعبي العراقي الجمعة، أهدافاً لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة الباغور السورية، بهدف إفشال أي تسلل لعناصر التنظيم إلى داخل الأراضي العراقية. وقال قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح في بيان: "إن المعارك تشتد في الجانب السوري بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وتنظيم داعش الإرهابي دون حسم الأمر رغم مرور عدة أيام على بدء المعارك". وأضاف مصلح أن "قوات الحشد رصدت تحركات للعدو بالقرب من الحدود"، موضحاً أن "هناك تجمعات لعناصر تنظيم داعش الإرهابي على الجانب السوري تم استهدافها عن طريق المدفعية الصاروخية وحققت ضربات دقيقة بإبعاد الخطر وإفشال تسلل العناصر الإرهابية". وتابع أن "الحشد الشعبي والقوات الأمنية بمناطق الأنبار على تنسيق عالي في سبيل دحض أي خطر عن حدود العراق الغربية". ويقوم الطيران الحربي العراقي ومدفعية الحشد الشعبي وبناء على معلومات استخباراتية بين الحين والآخر بقصف أهداف ومواقع تابعة للتنظيم المتطرف داخل الأراضي السورية، أدت إلى مقتل العشرات من قيادي وعناصر التنظيم وتدمير العديد من مواقعه ومقاره.

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