كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاحتلال الإسرائيلي يطلق 3 طائرات شراعية فوق الاقصى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق الاحتلال الاسرائيلي، الجمعة، 3طائرات شراعية حلقت فوق المسجد الاقصى المبارك، في تحد واستفزاز جديدين لمشاعر أهالي المدينة المقدسة ولكافة المسلمين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وأفاد شهود عيان بان 3 أشخاص حلقوا بالطائرات الثلاث فوق المسجد الاقصى ونزلوا في الحي اليهودي. وهذه من المرات النادرة التي تحلق بها طائرات شراعية فوق "الأقصى" .

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