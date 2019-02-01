بنك المغرب: ارتفاع القروض البنكية بأزيد من 3 في المائة خلال دجنبر 2018

قال بنك المغرب، إن وتيرة النمو السنوي للقروض البنكية أظهرت ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة خلال شهر دجنبر 2018.

وأوضح بنك المغرب في إحصائياته النقدية لشهر دجنبر 2018، أن تسهيلات الخزينة ارتفعت بنسبة 6,2 في المائة بعد 1,7 في المائة، مقرونة بارتفاع بنسبة 2,4 في المائة و14,7 في المائة للقروض الممنوحة للمقاولات الخاصة والعمومية.

وبخصوص وتيرة نمو قروض التجهيز، أشار المصدر ذاته إلى أنها تسارعت من 1,2 في المائة إلى 2 في المائة، في حين انتقلت القروض الاستهلاكية من 5,8 في المائة إلى 6,1 في المائة.

وسجل البنك المركزي، أن معدل نمو القروض العقارية تراجع من 3,6 في المائة إلى 3,8 في المائة.

وقال البنك، إن نمو قروض القطاع غير المالي تسارعت من 2,3 في المائة إلى 3,1 في المائة، حيث يعزى هذا التطور أساسا إلى نمو قروض القطاع الخاص من 2,7 في المائة بعد 2,2 في المائة.

وكشفت المذكرة، أيضا، عن نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية بـ 4,2 في المائة في دجنبر مقابل 2,3 في المائة في نونبر.