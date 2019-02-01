والد الزفزافي: ابني يموت في معتقلاتكم..تحملوا مسؤوليتكم فنحن لا نريد “إنصاف ومصالحة ثانية”..لذلك بارد وسخون!

وجه والد ناصر الزفزافي، معتقل حراك الريف، مناشدة للمسؤولين عبر بث مباشر، الليلة بصفحته الشخصية بالفايسبوك، لنقل ابنه للمستشفى العسكري بالرباط، مؤكدا أنه يموت ببطء داخل المعتقل.

وقال أحمد الزفزافي، في كلمته التي كانت بنبرة حزينة تحمل في طياتها شيئا من اليأس: “ولدي ناصر أربعون سنة وأن أعمل عليه، إنه محكوم بـ20 سنة ويموت ببطئ في معتقلكم”.

وأضاف والد قائد حراك الريف، الذي أعلن قبل أيام، انسحابه من كل الهيئات المعنية بقصة الريف: “النظرة الاستعلائية تمارس علينا باستمرار، وما هكذا تورد الإبل، بل تورد بشكلها الطبيعي، السيد يموت في المعتقل ببطء، ويحتاج إلى المستشفى العسكري بالرباط”.

وقال والد الزفزافي أيضا: “أما رجال الإطفاء الذين يتحدثون عن التشوه الخلقي، فهذا عار وهذه تراهات، لا يجب أن نخضع لها”، مضيفا “الله يجازيكوم بخير نريد حلا لناصر، إنه يعاني في المعتقل، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، باستطاعتهم أن يفعلوا الشيء الكثير، وأي تماطل فليتحملوا مسؤوليهم”.

وزاد “شوفو لينا شي حل…ابني يموت في المعتقل…تحملوا مسؤوليتكم”، مضيفا “بارد وسخون..أو حتى بارد يا هوى..المهم حل..تحملوا مسؤولية ما سيقع لابني..فنحن لن نقبل بإنصاف ومصالحة جديدة، فالقضية التي تطوى لا يجب العودة إليها مرة أخرى..”.