استعدادا لـ”الكان”.. تونس تواجه وصيف بطل العالم

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم أن المنتخب التونسي سيلتقي نظيره الكرواتي، وصيف بطل العالم، في مباراة ودية قبل أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقرر إجراؤها في مصر.

وأوضح الاتحاد أمس الخميس، أن المباراة ستقام يوم 11 يونيو في كرواتيا، ضمن استعدادات منتخب “نسور قرطاج” لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تنطلق في مصر في 21 من الشهر نفسه.

وتخوض تونس، التي حسمت بالفعل تأهلها للنهائيات ضمن المجموعة العاشرة رفقة المنتخب المصري المستضيف، المباراة الأخيرة لها في التصفيات أمام منتخب اي سواتيني (سوازيلاند سابقا) في مارس.

وتتصدر تونس المجموعة برصيد 12 نقطة متفوقة بفارق المواجهات المباشرة مع مصر، فيما تأتي النيجر في المركز الثالث بأربع نقاط واي سواتيني بنقطة واحدة في المركز الأخير.