شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدعو لبنان لعدم دعم «حزب الله» والان نبدء بالتفاصيل

دعت الولايات المتحدة؛ السلطات اللبنانية، الجمعة، إلى التأكد من عدم استخدام حزب الله الأموال الرسمية لصالحه بعد أن حصل على ثلاث حقائب في الحكومة الجديدة، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها للعمل مع هذه الحكومة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو: "نشعر بالقلق حيال أن حزب الله، الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة أجنبية إرهابية، سيواصل شغل حقائب وزارية وسُمح له بتسمية وزير الصحة".

وأضاف في بيان: "ندعو الحكومة الجديدة إلى ضمان عدم استخدام موارد وخدمات هذه الوزارات لتقديم الدعم لحزب الله".