لبنان: بعد تشكيل الحكومة .. الحريري يتعهد بـ(إصلاحات جريئة)

في السياسة 2 فبراير,2019 نسخة للطباعة

بيروت ـ رويترز: أعلن لبنان عن تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة مما ينهي شهورا من الخلافات، وتعهد رئيس الوزراء سعد الحريري بإصلاحات جريئة تحتاجها البلاد بدون تأخير لمعالجة المشكلات الاقتصادية التي تواجه الدولة المثقلة بالديون.

وتضم حكومة الحريري معظم الفصائل اللبنانية المتنافسة من بينها جماعة حزب الله. وارتفعت أسعار بعض السندات اللبنانية لأعلى مستوياتها منذ أغسطس بدعم من أنباء تشكيل الحكومة. وعقب إعلان التشكيل انطلقت الألعاب النارية والمفرقعات في سماء بيروت احتفالا.

ويتوجب على الحريري الآن الوفاء بوعوده بتقليص النفقات للتصدي للأوضاع المالية السيئة مع القيام بالإصلاحات التي يمكن أن تطلق سراح مليارات الدولارات من المساعدات والقروض المعلنة للاستثمار في البيئة التحتية.

وفي بيان تلاه في القصر الرئاسي اعتذر الحريري للبنانيين عن الوقت الذي استغرقه تشكيل الحكومة وأشار إلى أن اللبنانيين “يعيشون في قلق”على الاقتصاد.

وقال “الحكومة عندها جدول أعمال وورشة شغل ولا تحتمل التأخير والتردد والتشاطر على الناس. زمن العلاج بالمسكنات انتهى ولم يعد أحد يستطيع أن يخبئ رأسه في الرمال.الأمور واضحة وضوح الشمس.كل المشاكل معروفة وأسباب الهدر والفساد والخلل الإداري معروفة أيضا وكل اللبنانيين عايشين القلق على الوضع الاقتصادي”.

وأضاف “الحل يكون ببرنامج واضح وبمبادرات وإصلاحات جريئة وبورشة تشريع وتطوير للقوانين لا تحتمل لا التأخير ولا المساومة”.كان الحريري قد قال في وقت سابق إن الحكومة الجديدة ستضطر “لاتخاذ قرارات صعبة” لخفض الإنفاق. وتنامت المخاوف بشأن الحالة الاقتصادية والمالية للبلاد.وحذر وزير المالية علي حسن خليل، الذي احتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة، الشهر الماضي من أن لبنان يمر بأزمة اقتصادية وهناك خشية من أن تتحول إلى أزمة مالية.

واحتفظ جبران باسيل، زعيم التيار الوطني الحر الذي ينتمي له الرئيس ميشال عون وصهر الرئيس، بوزارة الخارجية والمغتربين فيما ذهبت حقيبة الدفاع إلى إلياس بوصعب وهو موال أيضا للرئيس عون.

واختار الحريري وزيرة المالية السابقة ريا الحسن لتولي وزارة الداخلية والبلديات.

ورغم أنه ليس عضوا في حزب الله، فقد تم تعيين الطبيب جميل جبق وزيرا للصحة. وتتجاوز الجماعة بذلك دورها الذي كان هامشيا بدرجة أكبر في حكومات سابقة، حيث تحظى وزارة الصحة برابع أكبر ميزانية في أجهزة الدولة وفقا لما ذكره الوزير المنتهية ولايته.

وتنازل حزب القوات اللبنانية المناهض لحزب الله، والذي ضاعف تقريبا عدد نوابه في مايو الماضي، مرتين على الأقل في المفاوضات مما سمح بتشكيل الحكومة.

وضمت الحكومة الجديدة أربع نساء بينهن وزيرة الطاقة، فيما كانت الحكومة السابقة تضم واحدة.