شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بفرض التسعيرة الجبرية لمدة 6 أشهر ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيدت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، عضو اللجنة، خطوة إرسال اللجنة توصية للحكومة بإقرار التسعيرة الجبرية، مقترحة أن تكون لمدة ستة أشهر ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن فرض التسعيرة الجبرية سيضبط الأسواق، وسيمثل نوع من الحماية الاجتماعية التى يطالب بها الرئيس، بالتزامن مع الغلاء الذى لا يواجهه رقابة بالشكل الحقيقى.

وأضافت "أبو السعد" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أنه لا ينبغى أن نستمر فى ترك الأسواق للعرض والطلب، متابعة : " مفيش تنظيم للعمل داخل الأسواق خاصة مع كثرة الأسواق العشوائية، وهناك تفاوت كبير جداً فى أسعار السلع"، مشيرة إلى أهمية أن يكون هناك قائمة مرفقة بالتوصية تضم السلع الأساسية منها " الخضار والفواكه واللحوم والأسماك والألبان والأرز".

وكان النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قال إن اللجنة سترسل توصية عاجلة مكتوبة إلى المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الأحد المقبل، بفرض التسعيرة الجبرية على السلع الأساسية.