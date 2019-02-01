شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق: الله لا يعيد أيام الإخوان تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أن ما تعرضت له المحكمة الدستورية فى عهد جماعة الإخوان من حصار المحكمة هو غير مسبوق ويعد أسود يوم فى تاريخ المحكمة ، مشيرا إلى أن فترة عهد الاخوان هى الأسوأ قائلا ،" الله لا يعيد أيام الإخوان تانى على مصر".

وأضاف خلال ندوة بمعرض الكتاب تحت عنوان القضاء الدستورى فى 50 عاما ، أن الغوغائية كانت سلاح الإخوان لمنع قضاة المحكمة عن ممارسة أعمالهم وإصدار الأحكام ، فحاصروا المحكمة وسجلوا أسود يوم فى تاريخهم السياسى.

وشارك فى الندوة التى ادارها المستشار خالد القاضى رئيس محكمة الاستئناف، المستشار بولس فهمى ممثلا عن رئيس المحكمة الدستورية المستشار حنفى الجبالى، وعدد من نواب

ونواب رئيس المحكمة الدستورية السابقون: محمد عبدالقادر، على عوض صالح، محمد الشناوى.

وشارك أيضا كل من فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى، وحلمى النمنم الكاتب الصحفى ووزير الثقافة السابق، والدكتورة فرخندة حسن الأستاذ بالجامعة الأمريكية، والدكتور رشاد عبداللطيف أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان.